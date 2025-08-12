8月12日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

29个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 542.04（-0.74坚戈），外汇交易总额为2.6976亿美元（+9641.3万美元）。交易过程中，最低报价为1:540.39坚戈，最高报价为1:544.00 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：629.03（-4.40坚戈），外汇交易总额为16万欧元（-80.2万欧元）。交易过程中，最低报价为1:627.60坚戈，最高报价为1: 631.79坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.7930（-0.0252 坚戈），外汇交易总额29.2972亿卢布（+6741.2万卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.7781坚戈，最高报价为1: 6.8400坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.2701 （-0.2871 坚戈），外汇交易总额4760万元（+3454万元）。交易过程中，最低报价为1:75.1010坚戈，最高报价为1: 75.5900坚戈。