8月12日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 465.13（-0.69坚戈），外汇交易总额为3.0354亿美元（-5957.8万美元）。交易过程中，最低报价为1:464.30坚戈，最高报价为1:466.20坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 537.03（-0.29坚戈），外汇交易总额为117.8万欧元（-131.7万欧元）。交易过程中，最低报价为1:535.96坚戈，最高报价为1:537.85坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.6188（-0.0388坚戈），外汇交易总额23.8091亿卢布（-14.3243亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.6008坚戈，最高报价为1: 5.6446坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:68.9726（-0.1828坚戈），外汇交易总额1271.8万元（-3627.6万元）。交易过程中，最低报价为1:68.8225坚戈，最高报价为1:69.0800坚戈。