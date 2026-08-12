8月12日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了8月12日坚戈兑换外币平均汇率结果。
30个KASE成员参与了交易。
根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 465.13（-0.69坚戈），外汇交易总额为3.0354亿美元（-5957.8万美元）。交易过程中，最低报价为1:464.30坚戈，最高报价为1:466.20坚戈。
欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 537.03（-0.29坚戈），外汇交易总额为117.8万欧元（-131.7万欧元）。交易过程中，最低报价为1:535.96坚戈，最高报价为1:537.85坚戈。
卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.6188（-0.0388坚戈），外汇交易总额23.8091亿卢布（-14.3243亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.6008坚戈，最高报价为1: 5.6446坚戈。
人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:68.9726（-0.1828坚戈），外汇交易总额1271.8万元（-3627.6万元）。交易过程中，最低报价为1:68.8225坚戈，最高报价为1:69.0800坚戈。