哈通社8月12日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

8月12日，星期二

8月12日是阳历一年中的第224天 （闰年第225天） ，离全年的结束还有141天。

世界各国/地区节日：

国际青年日 是一个由联合国发起设立的节日。第一个国际青年日是在2000年8月12日 。联合国在1999年通过了第54/120号决议，将每年的8月12日定为国际青年日。国际青年日的设立为各国政府重视青年问题提供了契机。各地在国际青年日这一天，会举办演唱会、研讨会、文化活动和会议等各种形式的庆祝活动，通常会有当地的政府官员参加这些活动。

世界大象日 是每年的8月12日。该节日最早由加拿大动保人士Patricia Sims和泰国的大象放归基金会于2012年首度设立，其目的在于引起人们对非洲象和亚洲象处境的关注。目前世界大象日已得到世界动物保护协会等全球90多个动保组织的倡导和推动。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

2010年，哈萨克斯坦国家档案局举办了一次关于哈萨克斯坦共和国宪法历史的文献展。

2013年，在蒙特利尔举行的第23届世界矿业大会上，组委会成员一致投票赞成哈萨克斯坦于2018年在阿斯塔纳举办第25届世界矿业大会的候选资格。

2013年，哈萨克斯坦玛尔古兰考古研究所专家在南哈萨克斯坦州（现为突厥斯坦州）进行的考古发掘时，发现了一个独特的建筑群，该建筑群遗址据考证建于公元1世纪至2世纪。

2016年，国家芭蕾舞明星、阿斯塔纳歌剧院首席舞蹈家巴赫提亚尔·阿达木江赢得了第13届首尔国际舞蹈比赛（韩国）。这位艺术家在男性古典舞蹈类别的高级组中获得第一名。

2017年，在有67个国家参赛的洛杉矶举行的世界警察和消防员运动会上，哈萨克斯坦选手塔勒哈特·霍佳巴耶夫荣获亚军。

2018年，第五届里海沿岸国家首脑峰会在阿克套市举行，会议讨论了里海法律地位、经济、交通、生态和安全等领域合作问题。

2019年，哈萨克斯坦医务人员阿克博佩·塔纳塔罗娃中尉在乌兹别克斯坦福里什山地训练场举行的女性个人比赛中获得第一名。

2021年，来自阿特劳市的阿里·阿扎马特吾勒和阿利亚·丁德尔拜两位学生获得了联合国金奖。

2021年，挪威的“和平自行车”运动出版了《迈向世界和平》一书，以纪念该组织成立45周年和塞梅核试验场关闭30周年。本书以挪威语出版。

2022年，首都阿斯塔纳新落成一座清真寺，跻身世界最大的清真寺之列。这座清真寺占地10公顷，建筑面积68062平方米。其大穹顶高83.2米，直径62米，拥有四座130米高的宣礼塔。清真寺可容纳23.5万人同时礼拜，其中包括3万人在广场和舞台区域，17万人在院内，3.5万人堂内。按容纳人数计算，这座清真寺位居世界十大清真寺之列。