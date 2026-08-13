8月13日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

33个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 465.04（-0.09坚戈），外汇交易总额为3.1389亿美元（+1035.2万美元）。交易过程中，最低报价为1:464.10坚戈，最高报价为1:465.83坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 536.45（-0.58坚戈），外汇交易总额为227.8万欧元（+110万欧元）。交易过程中，最低报价为1:535.31坚戈，最高报价为1:536.73坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.5487（-0.0701坚戈），外汇交易总额46.7884亿卢布（+22.9792亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.5250坚戈，最高报价为1: 5.6000坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:68.9932（+0.0206坚戈），外汇交易总额3082.1万元（+1810.3万元）。交易过程中，最低报价为1:68.8500坚戈，最高报价为1:69.0300坚戈。