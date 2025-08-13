19:55, 13 八月份 2025 | GMT +5
8月13日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了8月13日坚戈兑换外币平均汇率结果。
29个KASE成员参与了交易。
根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 538.03（-4.01坚戈），外汇交易总额为2.75641亿美元（+5 876.45万美元）。交易过程中，最低报价为1:536.96坚戈，最高报价为1:540.30 坚戈。
欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：630.75（+1.72坚戈），外汇交易总额为50万欧元（+34万欧元）。交易过程中，最低报价为1:627.53坚戈，最高报价为1: 631.65坚戈。
卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6,7689（-0,0241 坚戈），外汇交易总额14.22亿卢布（-15.0772亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.6101坚戈，最高报价为1: 6.7900坚戈。
人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:74,9289 （-0,3412坚戈），外汇交易总额3418万元（-1342万元）。交易过程中，最低报价为1:74.7900坚戈，最高报价为1: 75.1300坚戈。