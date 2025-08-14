中文
    哈通社8月13日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

    哈萨克国际通讯社讯）哈通社为各位读者总结8月13日这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    简报
    Фото: Kazinform

    8月13日，星期四

    8月13日是阳历一年中的第225天（闰年则是226天），离全年的结束还有140天。

    世界各国/地区节日：

    国际左撇子日 国际左撇子日是一个由一些左撇子组织号召和组织专为左撇子而设的节日，时间为每年的8月13日。

    突尼斯全国妇女节 突尼斯共和国，通称突尼斯，位于北非、隶属于马格里布地区，东北部紧邻地中海。每年8月13日为突尼斯妇女节。

    中非独立日 中非共和国位于中部非洲的国家，其前身为法属乌班吉-夏利领地，是法国位于非洲的殖民地之一。1960年8月13日中非共和国。

    这一天在哈萨克斯坦历史上：

    1920年 哈萨克国际通讯社前身--俄罗斯电讯社（РОСТА）驻奥伦堡-托尔盖分社正式成立。

    2007年 西哈州地区进行考古挖掘期间，发现诗人、牧民起义领导者玛哈穆别特·乌特米西奥夫曾被关押过的地牢门。

    2012年 哈萨克斯坦拳击手赛热克·萨皮耶夫荣获瓦尔·巴克奖杯(Val Barker Trophy)奖项。

    2018年 哈萨克斯坦艺术家德米特里•莱沃奇金创作的涂鸦作品公布在“街头艺术新闻网”（StreetArtNews）网站上。

    2021年 哈萨克斯坦政府公布决议，正式将每年的10月1日定为广播工作者日。

    2022年 哈萨克斯坦杰出政治家丁穆哈梅德•库纳耶夫纪念碑在塔拉兹揭幕。

    哈通社简报
