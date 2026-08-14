8月14日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

29个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 463.97（-1.07坚戈），外汇交易总额为3.1015亿美元（-373.6万美元）。交易过程中，最低报价为1:462.60坚戈，最高报价为1:465.55坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 535.71（-0.74坚戈），外汇交易总额为15.7万欧元（-212万欧元）。交易过程中，最低报价为1:534.54坚戈，最高报价为1:537.24坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.5032（-0.0455坚戈），外汇交易总额17.8017亿卢布（-28.9866亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.4797坚戈，最高报价为1: 5.5243坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:68.7192（-0.2740坚戈），外汇交易总额9700万元（+6617.8万元）。交易过程中，最低报价为1:68.6300坚戈，最高报价为1:68.9934坚戈。