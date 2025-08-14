19:52, 14 八月份 2025 | GMT +5
8月14日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了8月14日坚戈兑换外币平均汇率结果。
29个KASE成员参与了交易。
根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 538.03（+0.07坚戈），外汇交易总额为2.29459亿美元（-4618.159万美元）。交易过程中，最低报价为1:536.90坚戈，最高报价为1:539.01 坚戈。
欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：628.87（1.88坚戈），外汇交易总额为156.5万欧元（+106.5万欧元）。交易过程中，最低报价为1:628.00坚戈，最高报价为1: 629.79坚戈。
卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.7602（-0.0087坚戈），外汇交易总额45.12750亿卢布（+30.9075亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.7185坚戈，最高报价为1: 6.7930坚戈。
人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.0593（+0.1304坚戈），外汇交易总额4396万元（+978万元）。交易过程中，最低报价为1:74.8410坚戈，最高报价为1: 75.2397坚戈。