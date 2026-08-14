哈通社8月14日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

8月14日，星期五

8月14日是阳历一年中的第226天（闰年第227天），离全年的结束还有139天。

世界各国 / 地区节日：

巴基斯坦独立日 该节日是巴基斯坦的国家假期，定于每年的8月14日。该日为纪念巴基斯坦于1947年的8月14日宣布从英国长期控制的印度帝国中独立，改成英联邦的自治领，正式脱离英国管辖。

绿色情人节（Green Day）为每年的8月14日，其发源于东欧捷克、斯洛伐克等国家，旨在倡导绿色、环保和乐活精神。

世界“慰安妇”纪念日 每年的8月14日是世界“慰安妇”纪念日。随着历史逐渐远去，今天应如何记忆战争，正在成为新一代年轻人需要认真面对的问题。世界“慰安妇”纪念日的设立，正是为了铭记苦难历史，坚决不让暴行重演。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1991年 中亚五国首脑会议在塔什干举行。

1992年 哈萨克斯坦与加纳建立外交关系。

2003年 莫斯科全俄展览中心举行哈萨克斯坦国家展。

2005年 纳扎尔巴耶夫出席在比什凯克举行的哈萨克斯坦驻吉大使馆开馆仪式。

2017年 阿斯塔纳世博会文化项目框架下举行首届欧亚音乐节。

2020年 哈萨克斯坦导演詹娜特·阿勒山诺娃拍摄的电影短片获得洛迦诺国际电影节“银豹奖”。

2021年 巴基斯坦驻哈大使萨贾德·艾哈迈德·西哈尔代表巴基斯坦总统向哈萨克斯坦外交官巴赫特别克·沙巴尔巴耶夫颁授“巴基斯坦之星”勋章。

2023年 第二届独联体国家运动会闭幕式在白俄罗斯明斯克举行。哈萨克斯坦体育代表团共收获38枚奖牌。