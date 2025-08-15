19:23, 15 八月份 2025 | GMT +5
8月15日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了8月15日坚戈兑换外币平均汇率结果。
30个KASE成员参与了交易。
根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 540.93（+2.83坚戈），外汇交易总额为3.4755亿美元（+1.1809亿美元）。交易过程中，最低报价为1:537.50坚戈，最高报价为1:543.50 坚戈。
欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：633.27（+4.40坚戈），外汇交易总额为438.7万欧元（+282.2万欧元）。交易过程中，最低报价为1:627.10坚戈，最高报价为1: 634.80坚戈。
卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.7686（+0.0084坚戈），外汇交易总额20.7870亿卢布（-24.3404亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.7300坚戈，最高报价为1: 6.8050坚戈。
人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.3600（+0.3007坚戈），外汇交易总额1480万元（-2916万元）。交易过程中，最低报价为1:74.9690坚戈，最高报价为1: 75.5877坚戈。