8月15日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 540.93（+2.83坚戈），外汇交易总额为3.4755亿美元（+1.1809亿美元）。交易过程中，最低报价为1:537.50坚戈，最高报价为1:543.50 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：633.27（+4.40坚戈），外汇交易总额为438.7万欧元（+282.2万欧元）。交易过程中，最低报价为1:627.10坚戈，最高报价为1: 634.80坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.7686（+0.0084坚戈），外汇交易总额20.7870亿卢布（-24.3404亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.7300坚戈，最高报价为1: 6.8050坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.3600（+0.3007坚戈），外汇交易总额1480万元（-2916万元）。交易过程中，最低报价为1:74.9690坚戈，最高报价为1: 75.5877坚戈。