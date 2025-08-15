哈通社8月15日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

8月15日，星期五

8月15日是阳历年的第227天（闰年是228天），离一年的结束还有138天。

世界各国/地区节日：

印度独立日 独立日是印度为庆祝1947年摆脱英国统治并成为主权国家而设立的节日，日期定在每年8月15日。独立日是印度的国定假日。庆祝活动的主会场为印度首都新德里，届时印度总理会在红堡举行升国旗仪式，并发表全国电视讲话

光复节 光复节是朝鲜民主主义人民共和国和大韩民国的公立假日，在每年8月15日庆祝。这一天是为了纪念1945年8月15日第二次世界大战对日战争胜利纪念日，其意味着日本殖民统治的结束。三年后的1948年8月15日，大韩民国政府成立。1949年10月1日起光复节成为韩国的公立假日。朝鲜称呼为祖国光复节，亦是朝鲜的公立假日。

刚果独立日 刚果民主共和国，是位于非洲中部的国家，简称民主刚果、刚果。陆地面积约234.5万平方公里，是非洲第2大、暨世界第11大的国家。1960年8月15日，刚果获得完全独立，定国名为刚果共和国。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1944年 哈萨克国家女子师范学院成立。

1961年 卡拉干达州阿拜市和沙赫廷斯克市成立。

1996年 克孜勒奥尔达州拜科努尔市为哈萨克伟大诗人、思想家阿拜·库南巴耶夫竖立纪念碑。

2007年 巴甫洛达尔州卡莎儿县开设首家为民服务中心。

2012年 纳扎尔巴耶夫总统对库斯塔奈州进行视察。

2014年 德国驻哈萨克斯坦大使馆向东哈州大学捐赠了翻译成德语的《阿拜之路》。

2016年 内华达 - 塞梅国际反核运动建立了国际反核青年联盟，旨在让哈萨克斯坦和全世界的青年积极参与无核化运动。

2017年 哈萨克斯坦高地部队参加了在俄罗斯举办的国际军事竞赛埃伯鲁斯环山地兵竞赛项目并取得第二名，除哈萨克斯坦以外，俄罗斯、中国、摩洛哥、乌兹别克斯坦和伊朗的团队也参加了比赛。

2019年 哈萨克斯坦先天性无腿男孩阿里·吐尔汗别科夫向英超利物浦队球员代表颁发了欧洲超级杯。

2022年 文化和体育部国立古代手稿和稀有书籍中心工作人员访问土耳其，开启哈萨克斯坦历史珍贵资料搜寻工作。期间，研究人员在苏莱曼尼耶图书馆发现了19部中世纪哈萨克作家的作品并复制归档。

2023年 两名在第二次世界大战中阵亡的哈萨克斯坦籍士兵遗骸交接仪式在哈萨克斯坦驻俄罗斯大使馆举行。