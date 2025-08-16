哈通社8月16日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

8月16日，星期六

8月16日是阳历一年中的第228天（闰年是第229天），离全年的结束还有137天。

世界各国/地区节日：

巴拉圭儿童节 巴拉圭共和国是南美洲内陆国家，地据巴拉圭河两岸。其南边国境完全与阿根廷接壤，东北与西北角则分别是巴西与玻利维亚，为南美洲国家联盟成员国。首都为亚松森。每年8月16日为巴拉圭儿童节。

多米尼加复国日 每年8月16日为多米尼加复国日。多米尼加共和国，通称多米尼加，是位于加勒比海的岛国，与西侧的海地共处于西班牙岛，

塞浦路斯独立日 1960年8月16日塞浦路斯宣布独立，成立塞浦路斯共和国。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1999年 哈萨克斯坦邮政公司加入万国邮政联盟的EMS服务。

2006年 哈萨克斯坦、俄罗斯以及白俄罗斯三国元首签署关税同盟协议。

2010年 哈萨克斯坦、英国、美国武装力量参加“草原雄鹰-2010”军事演习。

2011年 阿拉木图市举行第四届全国青年记者论坛。

2012年 吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行“哈萨克电影周”。

2013年 纳扎尔巴耶夫出席在盖贝莱（阿塞拜疆）举行的第三届突厥语国家合作委员会峰会。

2017年 哈萨克斯坦国家博物馆成立《神圣的哈萨克斯坦》研究中心，旨在同哈萨克斯坦政府、社会组织、地方政府机构、教育机构、档案馆和博物馆建立合作，开展地方历史研究和教育活动。

2017年 第17届中国西部数学邀请赛在四川省南市充闭幕。来自印度尼西亚、哈萨克斯坦、中国、新加坡和菲律宾等国家的345名学生参加了比赛。哈萨克斯坦代表队荣获4枚金牌。

2018年 哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行了以著名吉尔吉斯作家钦吉兹·艾特马托夫命名的街道开幕仪式。

2019年 卡拉干达率先开展新型手术，为帕金森病患者带来了重获新生希望。手术的核心在于，神经外科医生通过颅骨开孔，将一种特殊的神经刺激器植入患者大脑深层结构。该装置能够抑制与帕金森病相关的苍白球过度活跃，从而改善患者的临床症状，减少病症表现。此外，该手术创伤较小，并发症发生率仅为3%左右。

2019年 哈萨克斯坦成为中亚首个举办哈佛大学亚洲公共政策论坛（HPAIR Asia conference 2019）的国家。来自全球40多个国家的500多名代表齐聚阿斯塔纳，参加这一盛会。

2023年 在约旦首都安曼举行的U20青少年世界摔跤锦标赛上，哈萨克斯坦小将热依扎别克·阿伊特穆罕摘得银牌。