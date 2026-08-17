8月17日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 461.27（-2.70坚戈），外汇交易总额为3.0952亿美元（-63.2万美元）。交易过程中，最低报价为1:460.00坚戈，最高报价为1:463.71坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 535.62（-0.09坚戈），外汇交易总额为155.9万欧元（+140.1万欧元）。交易过程中，最低报价为1:533.80坚戈，最高报价为1:536.93坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.4269（-0.0763坚戈），外汇交易总额107.1935亿卢布（+89.3918亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.3905坚戈，最高报价为1: 5.4831坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:68.5347（-0.1845坚戈），外汇交易总额5300万元（-4399.9万元）。交易过程中，最低报价为1:68.3150坚戈，最高报价为1:68.7000坚戈。