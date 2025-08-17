哈通社8月17日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

8月17日,星期日

8月17日是阳历一年中的第229天（闰年是第230天），离全年的结束还有136天。

世界各国/地区节日：

印度尼西亚独立日 印度尼西亚共和国，简称印度尼西亚或印尼，为东南亚国家；约由17,508个岛屿组成，是世界上最大的群岛国家每年8月17日为印度尼西亚独立日。哈萨克斯坦与印度尼西亚于1993年6月2日建立外交关系。

这一天在哈萨克斯坦历史上

2000年 阿拉木图市中央演出厅以著名作曲家沙姆舍•哈勒达亚科夫的名字命名。

2006年 哈萨克斯坦邮政公司发行«世界宗教»、«宗教建筑»为名的纪念邮票。

2010年 阿斯塔纳正式提出申办2017年世博会。

2011年 齐姆肯特市被评为独联体和欧亚经济联盟最佳城市。

2012年 哈萨克斯坦大使馆与和图瓦卢外交、环境、贸易、劳工和旅游部在新加坡签署谅解备忘录。该文件为两国在国际组织框架内的合作提供了动力。

2013年 阿金巴耶夫哈萨克斯坦检疫和动物传染病科学中心（(KSCQZD) ）被评为世界卫生组织四大中亚鼠疫区域中心之一。

2017年 哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司在香港贸发局美食博览会展示哈萨克斯坦食品出口潜力。