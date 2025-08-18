8月18日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

29个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 539.84（-1.09坚戈），外汇交易总额为1.4710亿美元（-2.0045亿美元）。交易过程中，最低报价为1:538.95坚戈，最高报价为1:541.70 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：630.61（-2.66坚戈），外汇交易总额为133.3万欧元（-305.4万欧元）。交易过程中，最低报价为1:629.30坚戈，最高报价为1: 633.98坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.7229（-0.0457坚戈），外汇交易总额35.3861亿卢布（+14.5990亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.7100坚戈，最高报价为1: 6.7460坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.0939（-0.2661坚戈），外汇交易总额2766.7万元（+1286.7万元）。交易过程中，最低报价为1:75.0510坚戈，最高报价为1: 75.3500坚戈。