8月18日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 460.34（-0.93坚戈），外汇交易总额为4.2343亿美元（+1.1390亿美元）。交易过程中，最低报价为1:458.80坚戈，最高报价为1:462.59坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 533.82（-1.80坚戈），外汇交易总额为168.5万欧元（+12.5万欧元）。交易过程中，最低报价为1:531.26坚戈，最高报价为1:535.31坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.4044（-0.0225坚戈），外汇交易总额22.1894亿卢布（-85.0041亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.3929坚戈，最高报价为1: 5.4609坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:68.3419（-0.1928坚戈），外汇交易总额1900万元（-3360万元）。交易过程中，最低报价为1:68.1000坚戈，最高报价为1:68.5580坚戈。