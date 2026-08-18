8月18日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了8月18日坚戈兑换外币平均汇率结果。
30个KASE成员参与了交易。
根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 460.34（-0.93坚戈），外汇交易总额为4.2343亿美元（+1.1390亿美元）。交易过程中，最低报价为1:458.80坚戈，最高报价为1:462.59坚戈。
欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 533.82（-1.80坚戈），外汇交易总额为168.5万欧元（+12.5万欧元）。交易过程中，最低报价为1:531.26坚戈，最高报价为1:535.31坚戈。
卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.4044（-0.0225坚戈），外汇交易总额22.1894亿卢布（-85.0041亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.3929坚戈，最高报价为1: 5.4609坚戈。
人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:68.3419（-0.1928坚戈），外汇交易总额1900万元（-3360万元）。交易过程中，最低报价为1:68.1000坚戈，最高报价为1:68.5580坚戈。