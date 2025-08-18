哈通社8月18日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

8月18日，星期一

8月18日是阳历一年中的第230天（闰年是第231天），离全年的结束还有135天。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦边防部队日 每年8月18日为哈萨克斯坦边防部队成立日。根据总统令，1992年8月18日，哈萨克斯坦边防部队正式成立。

里加城市日 里加(Riga)是拉脱维亚的首都，也是3个波罗的海国家中最大的城市，位于波罗的海岸边，道加瓦河口。里加又是波罗的海国家主要的政治、经济、文化、教育和工商业中心。每年8月18日为里加城市日。

塔吉克斯坦医疗工作者日 每年8月18日为塔吉克斯坦医疗工作者日。该节日旨在纪念著名哲学家伊本·西那。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 纳扎尔巴耶夫签署颁布关于组件哈萨克斯坦边防部队的总统令。

1992年 哈萨克斯坦共和国与比利时王国建立外交关系。

2007年 纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳同中国国家主席胡锦涛举行会谈，并签署两国之间的一系列合作协议。

2010年 哈萨克斯坦央行发行面值500坚戈的“起家”纪念硬币。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统召开国家社会经济发展和土地改革监督委员会工作总结会议。

2016年 哈萨克斯坦拳击运动员达尼亚尔·叶留斯诺夫获得里约奥运男子拳击69公斤级金牌，这也是哈萨克斯坦拳击队连续四届奥运会蝉联金牌。

2018年 哈萨克斯坦首都古代武器博物馆在应用艺术和展品展览中展出了约 20 件新发现的古老遗物。

2019年 12 岁的哈萨克斯坦女孩 Zhamilya Akhmetova 收到了美国前总统唐纳德·特朗普签名的感谢信。

2021年 拜德别克县阔什卡尔阿塔乡安装了一款名为“智能向日葵”的电子设备，它利用太阳能提供免费Wi-Fi和充电服务，并可通过内置键盘和互联网接入学校及其他必要信息。

2021年 东哈州建成一座小型水电站，它将为该地区乃至全国其他地区提供稳定的电力，同时也是对绿色能源发展和减少温室气体排放的重大贡献。

2022年 为纪念哈萨克斯坦边防局成立30周年，阿斯塔纳市揭幕一座边防士兵纪念碑。