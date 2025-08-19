8月19日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 538.54（-1.30坚戈），外汇交易总额为3.6162亿美元（+2.1451亿美元）。交易过程中，最低报价为1:537.50坚戈，最高报价为1:539.65 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：628.43（-2.18坚戈），外汇交易总额为129万欧元（-4.3万欧元）。交易过程中，最低报价为1:627.29坚戈，最高报价为1: 629.67坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.7075（-0.0154坚戈），外汇交易总额46.3699亿卢布（+10.9838亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.6930坚戈，最高报价为1: 6.7200坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:74.9722（-0.1217坚戈），外汇交易总额2.5360亿元（+2.2593亿元）。交易过程中，最低报价为1:74.8700坚戈，最高报价为1: 75.0550坚戈。