8月19日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 462.05（+1.71坚戈），外汇交易总额为4.3978亿美元（+1635.4万美元）。交易过程中，最低报价为1:461.00坚戈，最高报价为1:463.10坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 536.51（+2.69坚戈），外汇交易总额为238.1万欧元（+69.6万欧元）。交易过程中，最低报价为1:534.64坚戈，最高报价为1:536.96坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.4236（+0.0192坚戈），外汇交易总额23.4524亿卢布（+1.2630亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.4107坚戈，最高报价为1: 5.4340坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:68.5818（+0.2399坚戈），外汇交易总额7.9508亿元（+7.7568亿元）。交易过程中，最低报价为1:68.4000坚戈，最高报价为1:68.6700坚戈。