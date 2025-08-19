哈通社8月19日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

8月19日，星期二

8月19日是阳历一年中的第231天（闰年是第232天），离全年的结束还有134天。

世界各国/地区节日：

伊朗独立日 伊朗伊斯兰共和国，简称伊朗，1501年之前很长一段历史时间称波斯，位于亚洲西南部，为中东国家，其中北部紧靠里海、南濒波斯湾和阿拉伯海。1919年8月19日，伊朗摆脱英国殖民统治获得独立。

世界人道主义日 每年的8月19日是世界人道主义日，它的设立旨在向冒着生命危险参与人道主义工作的救援人员致敬，并向世界范围内受危机影响的民众提供支持。2003年8月19日，联合国巴格达办事处遭遇恐怖主义袭击，包括前人权事务高级专员、秘书长伊拉克特使德梅洛（Sergio Vieira de Mello）在内的22名工作人员以身殉职。 5年后，联大通过决议，将8月19日设立为世界人道主义日。从此，每年人道主义界都组织全球运动纪念世界人道主义日，呼吁人道主义救援人员的安全和安保以及受危机影响者的生存、福利和尊严。

世界摄影日 8月19日是世界摄影日。当天全世界摄影师都受到邀请，用相机捕捉自己的世界。世界摄影日是一个国际性的纪念日，是全世界摄影师及摄影爱好者的节日。世界摄影日起源于Louis Daguerre的银板摄影的发明。1839年1月9日，法国科学院宣布了银版摄影法的诞生。几个月后的8月19日，法国政府宣布这项发明向全世界无偿公开（Free to the World）。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦成为世界卫生组织（WHO）第180位成员。

1998年 阿拉木图市为著名作曲家沙姆舍•哈勒达亚科夫曾居住过的住所设立纪念牌。

2012年 卡拉干达市拳击训练中心以著名拳击运动员赛力克•萨皮耶夫的名字命名。

2014年 纳扎尔巴耶夫总统对阿拉木图市进行视察，并访问地区工业企业。

2014年 阿斯塔纳举行青少年场地自行车世锦赛。

2016年 哈萨克斯坦央行发行面值为500坚戈银质“梭梭树”纪念硬币，纪念币属于动植物纪念银币系列。

2017年 纳扎尔巴耶夫出席位于阿克莫拉州的布拉拜高尔夫球场开幕仪式。

2018年 哈萨克斯坦击剑选手德米特里•亚历山宁在印尼首都雅加达举行的亚运会上夺得金牌。

2019年 阿斯塔纳自行车队骑手阿列克谢·卢岑科挪威北极赛多日职业公路自行车赛中，以一秒之差击败法国选手沃伦·巴尔吉拉，赢得总冠军。

2023年 哈萨克斯坦奥林匹克运动30周年纪念活动在塔拉兹市举行。

2024年 哈萨克斯坦政府批准哈萨克斯坦和泰国之间互免签证协议。