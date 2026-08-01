哈通社8月1日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）哈通社为各位读者总结8月1日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

8月1日，星期六

8月1日是阳历一年中的第213天（闰年则是214天），离全年的结束还有152天。

世界各国/地区节日：

阿塞拜疆语言与文字日 每年8月1日为阿塞拜疆语言与文字日。2001年8月9日，阿塞拜疆总统伊利哈姆•阿利耶夫签署了总统令，正式确立了“阿塞拜疆语言与文字日”。

世界母乳喂养周 每年在8月1日至7日期间，全球170多个国家将庆祝世界母乳喂养周，以便在世界各地鼓励母乳喂养并改善婴儿健康。母乳喂养周是为了纪念1990年8月世卫组织和联合国儿童基金会决策者保护、促进和支持母乳喂养的伊诺森蒂宣言。母乳喂养是为新生儿提供他们所需营养的最佳方式。世卫组织建议在婴儿出生后6个月内进行纯母乳喂养，继续母乳喂养至2岁或更长时间，同时要补充其他适当的食物。

中国建军节 每年8月1日为中华人民共和国建军节。为军人们的节日，旨在纪念中国工农红军成立。哈萨克斯坦与中国于1992年2月3日建立外交关系。

瑞士国庆日 每年的8月1日为瑞士国庆日。源自于1291年联邦宪章中所提及的«八月初»（primo incipiente mense Augusto）。在经由1993年9月26日的公民投票后，自1994年起正式成为国定假日；在每年的8月1日，全国均会以提灯笼游行、生营火、悬挂国旗和施放烟火等方式庆祝。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1991年 阔克舍套市为哈萨克著名作曲家、诗人阿坎-赛热竖立纪念雕像。

2003年 首任总统纳扎尔巴耶夫出席在卡拉恰干纳克油田举行的里海管道财团首批石油产品输送仪式。

2008年 首任总统纳扎尔巴耶夫出席在彼得罗巴甫尔举行的“阿布莱汗官邸”博物馆及阿布莱汗纪念碑揭幕仪式。

2009年 首任总统纳扎尔巴耶夫出席在吉尔吉斯斯坦乔尔蓬-阿塔举行的集安组织成员国元首非正式会谈。

2013 年 美国驻阿拉木图总领事馆首次向哈萨克斯坦共和国公民签发为期五年的入境签证。

2015 年 鞑靼斯坦首都喀山举办了欧亚地方政府大会《全球发展的地方决策：走向欧亚一体化》，俄罗斯和邻国 100 多个城市的市长参加了会议。 在大会框架内，阿斯塔纳在欧亚城市的国际活动评级中名列第一。

2018 年 哈萨克医生在世界历史上首次使用人工心脏植入物对患者进行供体心脏移植手术。

2019年 阿斯塔纳举办“C5 1”高层会议，中亚五国外交部长与美国副国务出席了此次会议。

2020年 著名戏剧导演、演员、库阿尼什巴耶夫国家学术音乐剧院艺术总监塔勒哈特·铁明诺夫荣获“独联体之星”国际奖。

2021年 首都心脏中心成功实施了独联体首例全球最小心脏起搏器植入手术。

2023年 哈萨克斯坦各地民众目睹了难得一见的超级月亮现象。

2023年 著名歌手迪玛希第五次闪亮登上纽约时代广场TSX大屏。这次，来自欧洲、加拿大、中国、美国和日本的迪玛希粉丝们齐心协力，共同制作并发布了一支视频，以庆祝迪玛希和伯克·耶特劲爆新歌《周末》的发布。