8月20日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 457.34（-4.71坚戈），外汇交易总额为4.6821亿美元（+2842.5万美元）。交易过程中，最低报价为1:453.88坚戈，最高报价为1:460.80坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 534.28（-2.23坚戈），外汇交易总额为134万欧元（-104.1万欧元）。交易过程中，最低报价为1:530.82坚戈，最高报价为1:537.05坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.4766（+0.0530坚戈），外汇交易总额38.8599亿卢布（+15.4075亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.4487坚戈，最高报价为1: 5.5001坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:68.0406（-0.5412坚戈），外汇交易总额3363万元（-7.6145亿元）。交易过程中，最低报价为1:67.5520坚戈，最高报价为1:68.4300坚戈。