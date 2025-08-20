8月20日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 538.36（-0.18坚戈），外汇交易总额为2.1679亿美元（-1.4483亿美元）。交易过程中，最低报价为1:537.70坚戈，最高报价为1:539.50 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：626.94（-1.49坚戈），外汇交易总额为22万欧元（-107万欧元）。交易过程中，最低报价为1:626.10坚戈，最高报价为1: 627.34坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.7150（+0.0075坚戈），外汇交易总额50.4340亿卢布（+4.0641亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.7000坚戈，最高报价为1: 6.7300坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:74.9080（-0.0642坚戈），外汇交易总额1.0200亿元（-1.5160亿元）。交易过程中，最低报价为1:74.7900坚戈，最高报价为1: 74.9987坚戈。