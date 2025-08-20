哈通社8月20日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

8月20日，星期二

8月20日是阳历年的第232天（闰年是233天），离一年的结束还有133天。

世界各国/地区节日：

匈牙利宪法节 每年8月20日为匈牙利宪法节。匈牙利国，通称匈牙利，是一个位于中欧的内陆国家。匈牙利与奥地利、斯洛伐克、乌克兰、罗马尼亚、塞尔维亚、克罗地亚和斯洛文尼亚接壤。

爱沙尼亚恢复独立日 1991年8月苏联政局的戏剧性变化使得三个波罗的海国家最终重获独立。1991年8月20日，在延续国家独立历史的基础上，爱沙尼亚签署了恢复独立的协议。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1996年 沙肯•阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂成立影视工厂和制片中心。

2004年 俄罗斯公务员学院举行《SHUGYS》杂志介绍仪式。

2005年 阿拉木图市举行“上海文化周”活动。

2010年 亚美尼亚首都埃里温国家大学开设哈萨克语、历史和文化中心。

2012年 哈萨克斯坦与所罗门群岛建立外交关系。

2015年 哈萨克斯坦首次举办的国际军事竞赛相关赛事开幕

2016年 哈中边境的霍尔果斯国际跨境合作中心海关工作。

2018年 哈萨克斯坦学生在重庆举行的CASTIC 2018（第33届中国青少年科技创新大赛）中获得冠军。

2020年 首都学生宫开设“阿尔法拉比世界”教育中心。

2021年 联合国阿富汗援助团(UNAMA)搬迁至阿拉木图市。

2021年 哈萨克斯坦地质勘探公司首次采用超前勘探方法，开始对杰兹卡兹甘矿区进行地球化学和地球物理勘测，为国家矿产资源的开发提供了新的机遇。

2022年 QazaqTV电视屏道更名为JIBEK JOLY。该台是哈萨克斯坦首个国家级卫星电视频道，现隶属于哈萨克斯坦总统广播电视综合体。