8月21日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

32个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 457.62（+0.28坚戈），外汇交易总额为6.7127亿美元（+2.0306亿美元）。交易过程中，最低报价为1:454.99坚戈，最高报价为1:461.81坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 540.37（+2.43坚戈），外汇交易总额为1041.5万欧元（+907.4万欧元）。交易过程中，最低报价为1:532.20坚戈，最高报价为1:537.05坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.5201（+0.0435坚戈），外汇交易总额40.0163亿卢布（+1.1564亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.4766坚戈，最高报价为1: 5.5520坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:68.2144（+0.1738坚戈），外汇交易总额2930.2万元（-432.7万元）。交易过程中，最低报价为1:67.7380坚戈，最高报价为1:68.6630坚戈。