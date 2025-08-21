8月21日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 537.73（-0.63坚戈），外汇交易总额为1.4894亿美元（-1.4483亿美元）。交易过程中，最低报价为1:537.25坚戈，最高报价为1:538.60 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：626.49（-0.45坚戈），外汇交易总额为93万欧元（+71万欧元）。交易过程中，最低报价为1:625.28坚戈，最高报价为1: 626.88坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.7067（-0.0083坚戈），外汇交易总额37.3275亿卢布（-13.1064亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.6851坚戈，最高报价为1: 6.7200坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:74.8580（-0.0500坚戈），外汇交易总额2330万元（-7870万元）。交易过程中，最低报价为1:74.8100坚戈，最高报价为1: 75.0100坚戈。