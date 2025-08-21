哈通社8月21日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

8月21日，星期四

8月21日是阳历一年中的第233天 （闰年第133天） ，离全年的结束还有132天。

世界各国/地区节日：

拉脱维亚独立日 拉脱维亚共和国，通称拉脱维亚，是位于波罗的海东岸的北欧国家，是波罗的海国家之一。北、南、东分别与爱沙尼亚、立陶宛及俄罗斯为邻，西边隔波罗的海与瑞典相对，东南国境则与白俄罗斯接壤。1991年8月21日，拉脱维亚共和国重新恢复独立。

摩洛哥青年节 每年8月21日为摩纳哥青年节。该日旨在纪念穆罕默德六世诞辰日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1991年 根据总统令，哈萨克苏维埃社会主义共和国安全理事会成立。

1992年 哈萨克斯坦加入国际民用航空组织。

2000年 阿拉木图市为乌克兰著名诗人塔拉斯·谢甫琴科竖立纪念碑。

2012年 首都阿斯塔纳的哈萨克媒体中心（Kazmedia）举行揭幕仪式。

2016年 巴甫洛达尔市为玛莱萨热勇士竖立纪念碑。

2017年 哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司在华盛顿、北京和伊斯坦布尔开设前台办公室。

2017年 哈萨克斯坦媒体记者在土耳其安卡拉参加军事新闻培训，一同参加的还包括来自乌克兰、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和伊拉克等国记者。

2019年 由中亚国家外长和美国副国务卿参加的C5+1高级别会议在阿斯塔纳举行。

2020年 著名戏剧导演、库阿尼什巴耶夫哈萨克国家学术音乐剧剧院艺术总监塔勒哈特·特梅诺夫荣获独联体国家间“星群”奖。

2021年 首都心脏中心成功实施了独联体国家首例全球最小心脏起搏器植入手术。

2023年 托卡耶夫总统同越南国家主席武文赏举行了会晤。双方围绕两国之间在经济贸易、投资、能源、交通物流、农业和人文领域的合作发展前景问题进行了讨论。

2023年 哈萨克斯坦代表团出席在日内瓦召开的世界犬业联盟（FCI）大会。哈萨克斯坦犬业联盟称，加入该组织有助于将哈萨克“塔兹”猎犬和哈萨克“托别特”牧羊犬推广至全球。

2024年 伟大诗人阿拜·库南拜吾勒半身像在塔吉克斯坦首都杜尚别市揭幕。