8月22日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

27个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 537.36（-0.37坚戈），外汇交易总额为1.3698亿美元（-1196.6万美元）。交易过程中，最低报价为1:536.95坚戈，最高报价为1:538.10 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：622.79（-3.70坚戈），外汇交易总额为80万欧元（-13万欧元）。交易过程中，最低报价为1:622.38坚戈，最高报价为1: 623.61坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6726（-0.0341坚戈），外汇交易总额41.4400亿卢布（+4.1124亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.6410坚戈，最高报价为1: 6.6956坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:74.7968（-0.0612坚戈），外汇交易总额2210.5万元（-119.5万元）。交易过程中，最低报价为1:74.7500坚戈，最高报价为1: 74.8290坚戈。