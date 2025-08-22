19:23, 22 八月份 2025 | GMT +5
8月22日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了8月22日坚戈兑换外币平均汇率结果。
27个KASE成员参与了交易。
根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 537.36（-0.37坚戈），外汇交易总额为1.3698亿美元（-1196.6万美元）。交易过程中，最低报价为1:536.95坚戈，最高报价为1:538.10 坚戈。
欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：622.79（-3.70坚戈），外汇交易总额为80万欧元（-13万欧元）。交易过程中，最低报价为1:622.38坚戈，最高报价为1: 623.61坚戈。
卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6726（-0.0341坚戈），外汇交易总额41.4400亿卢布（+4.1124亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.6410坚戈，最高报价为1: 6.6956坚戈。
人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:74.7968（-0.0612坚戈），外汇交易总额2210.5万元（-119.5万元）。交易过程中，最低报价为1:74.7500坚戈，最高报价为1: 74.8290坚戈。