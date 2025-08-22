哈通社8月22日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

8月22日，星期五

234天（闰年是第235天），离全年的结束还有131天。

世界各国/地区节日：

俄罗斯国旗日 1991年8月22日，俄联邦最高苏维埃批准白蓝红三色旗为俄罗斯国旗。其中，白色象征真理，蓝色象征忠诚和纯洁，红色象征美好和勇敢。后这一天定为了俄罗斯的国旗日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1909年 阿拉什领袖人物米尔扎赫普•杜拉托夫的著作«Oyan Kazakh!»在乌法市出版。

1989年 哈萨克语获得哈萨克斯坦共和国国家语言地位。

2011年 哈萨克斯坦央行发行“阿尔法拉比”和“阿勒达尔-阔赛”纪念硬币。

2012年 纳扎尔巴耶夫总统对吉尔吉斯斯坦进行正式访问。

2015年 国际突厥学院在东哈州举行首届«阿勒泰——金色摇篮»为主题的国际考察。

2016年 应波兰总统安德烈·杜达邀请，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫前往波兰进行国事访问。

2017年 哈萨克斯坦发行“黄金战士”（Altyn Sarbaz）纪念邮票，以纪念首枚哈萨克斯坦邮票发行25周年。

2017年 在咸海地区霍尔赫特阿塔纪念碑附近发现了库布兹琴雕塑。据科学家初步估计，该文物属于乌古斯人世代。

2019年 首届中亚青年节在阿拉木图盛大举行。 这场大型对话活动汇聚了来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、阿塞拜疆和土耳其的300多名青年。

2020年 哈萨克斯坦文化日开幕式在克鲁日-纳波卡举行， 为罗马尼亚民众提供了一个深入了解哈萨克斯坦文化、传统和悠久历史的独特机会。

2021年 哈萨克斯坦特技团队Nomad Stunts参与了美国好莱坞电影《杀手守则》的拍摄。 特技演员不仅参与了动作戏份，还以配角身份出演了各种角色，包括匪徒、难民、保镖、边境警卫和普通民众。

2023年 哈萨克斯坦政府总理签署关于在杰兹卡兹甘市建立乌勒套技术大学的政府决议。

2024年 托卡耶夫总统签署法令，向在煤炭行业中做出卓越贡献的矿工和工作人员授予国家奖章，以表彰他们对矿山建设发展的重要贡献。

2024年 托卡耶夫总统开始对塔吉克斯坦进行国事访问，并在杜尚别的国民宫殿同塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙举行会谈。