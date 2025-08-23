哈通社8月23日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

8月23日,星期六

8月23日是阳历一年中的第235天 （闰年第236天） ，离全年的结束还有130天。

世界各国/地区节日：

贩卖黑奴及其废除国际纪念日 联合国教科文组织1997年宣布每年的8月23日为贩卖黑奴及其废除的国际纪念日，主要是对1994年教科文组织奴隶之路项目，做出的一种反应。教科文组织认为通过对贩卖黑奴及其废除的这段历史进行反思，有助于增强相互理解、和解乃至于世界和平，因此一致认为应该设立这样一个国际日。

欧洲斯大林主义和纳粹主义受害人纪念日，亦称为极权主义和专制政权受害者纪念日，订于每年8月23日，是欧洲议会于2008/2009年度定为«全欧洲纪念极权和威权政权下的受害人之日，须以尊严和公正纪念之»。从2009年起，欧洲联盟的机构每年都纪念此日。由欧洲人民党、欧洲自由民主联盟、欧洲绿党－欧洲自由联盟、欧洲各国联盟共同于2009年支持的欧洲议会决议案，提议在全欧洲纪念此日。欧洲安全合作组织大会的2009年维尔纽斯宣言也支持将8月23日定为纪念独裁政权下受害人的国际纪念日。

乌克兰国旗日 乌克兰国旗最早是乌克兰人民共和国的国旗，但在苏联时代被禁。1992年1月28日重新立法成为国旗。国旗含义：蓝色代表天空与海洋，象征自由与主权；黄色代表麦田，象征乌克兰悠久的农业历史。黄蓝二色为乌克兰的传统颜色，源自该国蓝盾黄狮徽章。每年8月23日为乌克兰国旗日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1996年 阿拉木图市为哈萨克伟大诗人江布尔•贾巴耶夫竖立纪念碑。

1996年 吉尔吉斯斯坦驻哈萨克斯坦大使馆举行开馆仪式。

2002年 纳扎尔巴耶夫总统成为卡拉干达市荣誉公民。

2007年 阿斯塔纳举行塔吉克文学作品展。

2011年 哈萨克斯坦央行发行印有阿尔法拉比肖像的500坚戈纸币。

2012年 突厥语国家合作委员会第二届首脑会议宣言在比什凯克签署。

2013年 在阿斯塔纳（现努尔-苏丹）举办的致力于 国际文化和睦十年的论坛期间， 阿拉阔勒自然保护区加入 联合国教科文组织 国际«人与生物圈 «保护区 网。

2013年 哈萨克斯坦拳手、奥运会金牌得主赛日克·萨皮耶夫当选联合国教科文组织体育亲善大使。

2016年 反对核试验国际日纪念铭牌揭幕式在日本东京 Daigo Fukuryu Maru 博物馆举行，其中记载了有关塞米巴拉金斯克核试验场、内华达试验场，以及纳扎尔巴耶夫关闭塞米巴拉金斯克核试验场的历史决定等相关信息。

2018年 哈萨克斯坦国家原子能工业公司代表达吾然·阿勒帕耶夫当选世界核燃料市场组织（World Nuclear Fuel Market）成员。

2019年 阿尔法拉比哈萨克-印度教科与文化中心在新德里开设。

2021年 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署了在韩国釜山开设总领事馆的命令。