8月24日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

29个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 457.65（+0.03坚戈），外汇交易总额为5.4921亿美元（-1.2205亿美元）。交易过程中，最低报价为1:456.00坚戈，最高报价为1:459.70坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 534.29（-2.42坚戈），外汇交易总额为238.9万欧元（-802.5万欧元）。交易过程中，最低报价为1:532.45坚戈，最高报价为1:536.25坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.4921（-0.0280坚戈），外汇交易总额61.8445亿卢布（+21.8281亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.4600坚戈，最高报价为1: 5.5241坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:68.1225（-0.0919坚戈），外汇交易总额1133.2万元（-1796.9万元）。交易过程中，最低报价为1:67.9030坚戈，最高报价为1:68.3000坚戈。