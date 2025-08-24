哈通社8月24日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

8月24日,星期日

8月24日是阳历一年中的第236天 （闰年第237天 ） ，离全年的结束还有129天。

世界各国/地区节日：

乌克兰独立日 乌克兰是东欧国家，南接黑海、东连俄罗斯、北与白俄罗斯毗邻、西与波兰、斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚和摩尔多瓦诸国相连。乌克兰于1991年8月24日宣布独立。

利比亚国旗日 利比亚国旗是利比亚的国家象征之一，现行的国旗于2011年8月3日启用，是为红、黑、绿三色横旗，黑色带子中央有新月和五芒星。这面旗帜曾于利比亚王国时期使用，其后因利比亚前最高领导人穆阿迈尔·卡扎菲推翻王朝而停用。2011年8月20日，利比亚全国过渡委员会成功攻下的黎波里，并获得联合国承认，利比亚王国时期的国旗得以重新采用。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1998年 根据总统令，著名作曲家努尔黑萨•特列恩迪夫荣获«人民英雄»称号。

1999年 «上海五国»元首在比什凯克市举行会晤。

2010年 哈萨克斯坦和塔吉克斯坦举行首次外交部理事会会议。

2011年 阿塞拜疆首都巴库市举行关于哈萨克斯坦的照片展。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统对塞尔维亚进行正式访问。

2017年 英国国家馆在阿斯塔纳世博园区展出了Bloodhound超音速汽车模型。

2018年 纳扎尔巴耶夫出席国际拯救咸海基金会创始成员国峰会扩大会议。

2019年 托卡耶夫出席«乌勒套-2019»国际旅游论坛。

2020年 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫祝贺拳击手菲鲁扎•沙热珀娃夺得国际拳击协会（IBA）大赛金腰带。

2021年 哈萨克斯坦队获得中亚女子排球锦标赛冠军。