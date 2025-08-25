8月25日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

29个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 535.87（-1.49坚戈），外汇交易总额为1.6688亿美元（+2990.2万美元）。交易过程中，最低报价为1:535.00坚戈，最高报价为1:537.00 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：627.28（+4.49坚戈），外汇交易总额为125万欧元（+45万欧元）。交易过程中，最低报价为1:625.52坚戈，最高报价为1: 628.60坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6390（-0.0336坚戈），外汇交易总额42.1236亿卢布（+6836.7万卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.6200坚戈，最高报价为1: 6.6480坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:74.8769（+0.0801坚戈），外汇交易总额3660.1万元（+3439.1万元）。交易过程中，最低报价为1:74.7243坚戈，最高报价为1: 74.9876坚戈。