8月25日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 458.21（+0.56坚戈），外汇交易总额为4.0319亿美元（-1.4601亿美元）。交易过程中，最低报价为1:456.65坚戈，最高报价为1:459.70坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 534.07（-0.22坚戈），外汇交易总额为193.4万欧元（-45.5万欧元）。交易过程中，最低报价为1:532.71坚戈，最高报价为1:535.97坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.4260（-0.0661坚戈），外汇交易总额26.7250亿卢布（-35.1195亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.3900坚戈，最高报价为1: 5.4650坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:68.1833（+0.0608坚戈），外汇交易总额2882.4万元（+1749.1万元）。交易过程中，最低报价为1:67.9200坚戈，最高报价为1:68.3899坚戈。