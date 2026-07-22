8月25日起哈萨克斯坦驾驶员将迎来多项新规

根据新规，65岁以上驾驶员以及残障驾驶员须每两年接受一次强制性医学检查。

内务部表示，驾驶员的体检信息将由卫生部与内务部的信息系统自动交换。如果国家信息系统未确认驾驶员已完成体检，或未确认其不存在驾驶机动车的医学禁忌，其驾驶资格将被暂停。需要特别说明的是，该规定仅适用于65岁以上驾驶员和残障驾驶员，不适用于其他驾驶人。

此外，新规还对严重违反交通规则的驾驶员增设理论考试复核机制。

在法律规定的特定情形下，严重违反交通法规的驾驶员可能被要求重新参加交通法规理论考试。例如，在通过路口时造成危险情况、多次超速，以及危险变道、违规超车等严重交通违法行为，都可能成为重新参加理论考试的依据。该规定并非适用于所有驾驶员，而是仅限于法律明确规定的情形。

如果驾驶员在收到相关决定后，无正当理由两个月内未参加理论考试，其驾驶资格也将被暂停。

与此同时，新规进一步加大了对酒后驾驶、毒驾以及其他麻醉状态驾驶行为的处罚力度。

根据修订后的法律，即使涉及酒驾等违法行为的刑事案件因与受害人达成和解而被终止，违法人员仍将被禁止驾驶机动车8年；对于尚未取得驾驶证的违法人员，则8年内不得申领驾驶证。

哈萨克斯坦内务部表示，此次法律修订旨在进一步提升道路交通安全水平，切实保障公民的生命和健康安全。有关部门呼吁所有交通参与者严格遵守交通法规，符合相关条件的驾驶员应及时完成规定的医学检查。