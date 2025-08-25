哈通社8月25日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

8月25日，星期一

8月25日是阳历一年中的第237天 （闰年第238天） ，离全年的结束还有128天。

世界各国/地区节日：

乌拉圭独立日 乌拉圭东岸共和国，通称乌拉圭，南美洲东南部国家，西邻阿根廷，东与北邻巴西，南濒拉普拉塔河，东南濒大西洋。1825年8月25日从巴西帝国的统治下独立。

巴西武装力量日 每年8月25日为巴西武装力量日。

巴黎解放日 解放巴黎，是指第二次世界大战中盟军从德国人手中夺回对巴黎控制权的战斗。战斗自1944年8月19日起，至8月25日德国守军投降为止。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1995年 哈萨克斯坦总统杯国际网球赛在阿拉木图市举行。

1997年 土耳其伊兹密尔市举行第四届突厥人民大会。

2005年 哈萨克斯坦能源领域理事会首次会议在阿拉木图召开。

2010年 纳扎尔巴耶夫总统同鞑靼斯坦总统鲁斯塔姆·明尼哈诺夫举行会谈。

2011年 前韩国总统李明博成为阿斯塔纳荣誉市民。

2016年 «伟大草原历史»展会在国家博物馆举行。

2017年 匈牙利政府授予国际突厥学院（TWESCO）院长达尔汗•克德尔艾里最高规格国家荣誉——十字军官勋章，旨在表彰后者为加强哈萨克斯坦和匈牙利科学文化关系以及为保存和维护著名突厥学家伊诺夫•科恩•曼诺基（Ishtvan Konon Mandoki）有价值的椽笔而作出的突出贡献。

2017年 哈萨克斯坦选手奥尔加•雷帕科娃在田径钻石联赛苏黎世站比赛中夺冠。

2020年 哈萨克斯坦央行发行了旨在纪念宪法颁布25周年的纪念硬币。

2021年 哈萨克斯坦驻瓦隆-布拉班特省（比利时）正式开馆。

2022年 著名鞑靼诗人、记者、苏联英雄穆萨·加里半身像在阔科舍套揭幕。

2023年 托卡耶夫总统和塔吉克斯坦总统拉赫蒙共同出席在哈塔吉克斯坦文化日活动开幕式。