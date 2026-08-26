8月26日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 459.02（+0.81坚戈），外汇交易总额为4.3456亿美元（+3137.1万美元）。交易过程中，最低报价为1:457.20坚戈，最高报价为1:460.75坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 536.27（+2.20坚戈），外汇交易总额为580万欧元（+386.6万欧元）。交易过程中，最低报价为1:533.59坚戈，最高报价为1:537.24坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.4526（+0.0266坚戈），外汇交易总额26.3259亿卢布（-3990.3万卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.4281坚戈，最高报价为1: 5.4654坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:68.0849（-0.0984坚戈），外汇交易总额7452.5万元（+4570.1万元）。交易过程中，最低报价为1:67.1710坚戈，最高报价为1:68.5100坚戈。