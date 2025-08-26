8月26日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 534.17（-1.70坚戈），外汇交易总额为3.0817亿美元（+1.4128亿美元）。交易过程中，最低报价为1:532.85坚戈，最高报价为1:536.30 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：621.52（-5.76坚戈），外汇交易总额为444.8万欧元（+319.8万欧元）。交易过程中，最低报价为1:619.40坚戈，最高报价为1: 625.22坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6645（+0.0255坚戈），外汇交易总额41.9386亿卢布（-1850.4万卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.6200坚戈，最高报价为1: 6.6999坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:74.5056（-0.3713坚戈），外汇交易总额2235万元（-3.4366亿元）。交易过程中，最低报价为1:74.3638坚戈，最高报价为1: 74.8949坚戈。