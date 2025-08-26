哈通社8月26日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

8月26日，星期二

8月26日是阳历一年中的第238天（闰年是第239天），离全年的结束还有127 天 。

世界各国/地区节日：

美国妇女平等日 美国总统乔治·W·布什，根据宪法和美国法律赋予他的权力，明确宣布了8月26日为妇女平等日，并号召美国人民开展相应的项目和活动来庆祝这一节日。

中国律师咨询日 由中华全国律师协会于1986年设立。该纪念日旨在推动律师行业自律管理、促进法律服务质量提升，日期源自1980年8月26日《中华人民共和国律师暂行条例》的颁布实施。中华全国律师协会通过团结会员、维护法律尊严、规范职业道德等方式履行行业管理职责，保障律师权益并推动法治建设。截至当前，协会共有31个省级律师协会团体会员及近11万名个人会员。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1998年 塔拉兹国家大学为著名历史学家、文学家穆罕默德·海达尔·杜拉提竖立纪念碑。

2005年 哈萨克斯坦邮政公司发行“宪法10周年”纪念邮票。

2011年 东哈州举行“阿勒泰——突厥民族黄金摇篮”国际文化节。

2013年 哈萨克斯坦-马来西亚高校教育问题工作组第一次会议在阿斯塔纳举行。

2015年 韩国东国大学授予哈萨克斯坦国立艺术大学校长、人民艺术家艾曼•穆萨阔佳耶娃荣誉博士称号。

2016年 国际原子能机构低浓缩铀银行工程在乌斯卡曼市乌尔巴冶炼厂正式开建。

2017年 卡拉干达市为著名摇滚音乐家维克多•崔设立纪念象。

2019年 哈萨克斯坦象棋选手詹萨亚•阿布都马利克在奥地利维也纳举行的国际象棋公开赛中获得冠军。

2020年 哈萨克斯坦国立高危传染病研究中心获“实验室生物风险管理” ISO 35001国际标准证书。据了解，国立高危传染病研究中心中央参考实验室是 中亚地区首座获得该国际标准的实验室 ，也成为了全球首个根据新的国际实验室生物风险管理国际标准获得认可的实验室。

2021年 哈萨克斯坦驻北莱茵－威斯特法伦（德国）名誉领事办公室正式开设。

2021年 1918-1919年在彼得罗巴甫洛夫斯克出版发行的《Жас азамат》报纸合订本在北哈州问世。

2023年 托卡耶夫总统和塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙一同参观了阿斯塔纳大清真寺。随后，两国元首在数字政府办公室听取了关于国产IT解决方案介绍，这些方案旨在促进国家机构与公民之间的高效互动。