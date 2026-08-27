8月27日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

32个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 462.67（+3.65坚戈），外汇交易总额为5.7570亿美元（+1.4113亿美元）。交易过程中，最低报价为1:460.60坚戈，最高报价为1:465.00坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 539.12（+2.85坚戈），外汇交易总额为256.3万欧元（-323.6万欧元）。交易过程中，最低报价为1:537.57坚戈，最高报价为1:540.95坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.3898（-0.0628坚戈），外汇交易总额25.9816亿卢布（-3443.1万卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.3553坚戈，最高报价为1: 5.4401坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:68.8434（+0.7585坚戈），外汇交易总额7220万元（-232.5万元）。交易过程中，最低报价为1:68.5600坚戈，最高报价为1:69.0159坚戈。