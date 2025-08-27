哈通社8月27日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

8月27日，星期三

8月27日是阳历一年中的第239天（闰年第240天），离全年结束还有126天。



世界各国/地区节日：

摩尔多瓦独立日 摩尔多瓦共和国是位于东欧的内陆国家，首都是基希讷1乌。摩尔多瓦西邻罗马尼亚，北面、东面、南面毗邻乌克兰。1991年8月27日摩尔多瓦共和国宣布独立。

俄罗斯电影日 每年8月27日为俄罗斯电影日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦与亚美尼亚建立外交关系。

2009年 巴甫洛达尔州布哈尔-吉绕州立博物馆举行关于哈萨克民族法典的展会。

2013年 哈萨克斯坦央行推出面值500坚戈纸币发行20周年纪念纸币。

2014年 纳扎尔巴耶夫对土耳其进行正式访问。

2015年 哈萨克斯坦政府与国际原子能机构签署了在阿斯塔纳设立低浓缩铀银行的协议。出席签字仪式的有联合国安理会成员国代表，包括英国、俄罗斯、美国、中国和法国，以及捐助国欧盟、挪威、阿联酋和科威特等国代表。

2017年 哈萨克斯坦知名歌手迪玛希在北京举行的亚洲新声榜年度盛典上荣获“最佳海外艺人奖”。

2017年 在克罗地亚科尔丘拉岛举行的马可·波罗国际电影节上，哈萨克斯坦电影《通往母亲的路》荣获了最佳影片奖。

2019年 哈萨克斯坦成立了总统青年人才储备委员会。该委员会面向各行各业、不同职业的青年才俊开放，包括来自准国家部门、私营部门和民间社会的代表。

2020年 联合国授予哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫“无核试验世界冠军”殊荣。

2021年 哈萨克斯坦工业和出口中心（QazIndustry）与巴西国家工业联合会（CNI）签署了合作备忘录。双方将在扩大两国企业之间的直接商业联系、增加合资企业、提高双边贸易额等方面开展合作，从而进一步推动两国之间的双边关系。

2023年 在阿联酋举行的世界残奥举重锦标赛54公斤以下级别比赛中，哈萨克斯坦选手达维德·杰格恰列夫夺得冠军，荣膺世界冠军。

2024年 乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫签署总统令，授予一批哈萨克斯坦共和国人士“友谊（Дўстлик）”勋章。

2024年 哈萨克斯坦国际象棋棋手比比萨拉·阿萨乌巴耶娃在第比利斯举行的国际象棋大奖赛中荣获银牌。