8月28日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

35个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 464.54（+1.87坚戈），外汇交易总额为4.6986亿美元（-1.0584亿美元）。交易过程中，最新报价为1:463.00坚戈，最高报价为1:466.30坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 540.95（+1.83坚戈），外汇交易总额为988.6万欧元（+732.3万欧元）。交易过程中，最低报价为1:539.22坚戈，最高报价为1:542.78坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.4190（+0.0292坚戈），外汇交易总额38.3183亿卢布（+12.3366亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.3980坚戈，最高报价为1: 5.4485坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:69.2608（+0.4174坚戈），外汇交易总额4760万元（-2460万元）。交易过程中，最低报价为1:68.9160坚戈，最高报价为1:69.3930坚戈。