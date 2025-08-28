哈通社8月28日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

8月28日，星期四

8月28日 是阳历年的第240天（闰年是241天），离一年的结束还有125天。

世界各国/地区节日：

美国梦想日 1963年美国民权运动领袖马丁·路德·金发表名为«我有一个梦想»的演讲。从这以后，8月28日成为美国非正式节日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1985年 东哈萨克斯坦最大煤炭开采企业——“沃斯托奇内”露天煤矿投入运营。

1989年 为推动突厥斯坦考古及建筑遗迹收集、保护和研究工作，哈兹莱特苏丹保护区博物馆宣告成立。

1991年 哈萨克苏维埃社会主义共和国部长会议通过决议，成立了马尔古兰院士考古研究所。

1995年 比什凯克举行突厥语国家元首会议。

1996年 匈牙利举行“哈萨克文学周”活动。

1998年 哈萨克斯坦电视剧《十字路口》在独联体和波罗的海电视剧节上荣获第一名。

2001年 纳扎尔巴耶夫总统著作《和平中心》举行首发仪式。

2012年 挪威弗罗恩市市长授予阿斯塔纳市长“市长争取和平”组织证书，阿斯塔纳成为该组织第110个参与的首都。

2009年 纳扎尔巴耶夫总统出席在阿斯塔纳举行的“阿布扎比”大厦奠基仪式。

2014年 哈萨克斯坦杰出作曲家耶斯坎德尔·哈桑哈利耶夫纪念碑在卡拉干达的星光大道落成。

2015年 央行发行了“哈萨克斯坦城市”系列纪念币，面值为50坚戈。

2018年 哈萨克斯坦邮政发行《为了地球上的生命》纪念邮票。

2021年 哈萨克斯坦网球小将藏哈尔·努尔兰吾勒在布达佩斯举行的欧洲网球协会 (Tennis Europe)14岁以下比赛中夺冠。

2023年 美国网球公开赛在其官方海报上展示了哈萨克斯坦的网球选手叶列娜·热巴金娜。

2023年 为纪念哈萨克斯坦武装部队后勤部门成立日，阿斯塔纳国家军事爱国中心举行了庆祝活动。

2023年 两只哈萨克塔兹犬在2023年世界犬展上取得优异成绩。

2024年 央行发行了“WORLD PAINTING”银质纪念币。