8月29日，星期五

8月29日是阳历一年中的第241天（闰年第242天），离全年的结束还有124天。

世界各国/地区节日：

禁止核试验国际日 2009年12月2日，联合国大会第六十四届会议一致通过第64/35号决议，宣布8月29日为禁止核试验国际日。该决议呼吁致力于加强“关于核武器试爆或任何其他核爆炸后果以及终止此种爆炸必要性方面的公众意识和教育”。该决议由哈萨克斯坦连同很多提案国和联合提案国发起，旨在纪念1991年8月29日塞米巴拉金斯克核武器试验场关闭。设立这个纪念日是对联合国、其会员国、政府间和非政府组织、学术机构、青年网络及媒体的激励，也是在宣传、教育和倡导必须将禁止核试验作为走向更安全的世界的可贵的一步。

塞梅核武器试验场关闭日 1991年8月29日，根据总统令，塞梅核武器试验场正式关闭。

斯洛伐克民族起义纪念日 斯洛伐克共和国 通称斯洛伐克，是中欧的一个内陆国家。每年8月29日为斯洛伐克民族起义纪念日。哈萨克斯坦同斯洛伐夫于1993年1月1日建立外交关系。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1720年 乌斯季-卡缅诺戈尔斯克市（现东哈州州府乌斯卡曼市）成立。其于1868年获得城市地位。

1949年 塞梅核试验场进行苏联首次核武器试验。

1991年 纳扎尔巴耶夫总统签署《关于关闭塞梅核试验场》的总统令。

2001年 土耳其前总统苏莱曼·德米雷尔因对土哈关系发展的特殊贡献被授予一级“雪豹”勋章。

2002年 纳扎尔巴耶夫总统出席巴伊铁列克观景塔揭幕仪式。

2009年 乌斯卡曼市为伟大诗人阿拜•库南巴耶夫竖立纪念碑。

2012年 哈萨克斯坦驻吉尔吉斯奥什市荣誉使馆举行开馆仪式。

2012年 哈萨克邮政公司发行了一套纪念“禁止核试验”国际会议的邮票。

2012年 在阿斯塔纳举行的国际会议上，成立了全球反核议会，并启动了“ATОM”国际项目。

2013 年 哈萨克斯坦多功能会议室在在位于瑞士日内瓦的联合国万国宫落成。

2017 年 国际原子能机构哈萨克斯坦低浓铀银行大楼在乌尔巴冶金厂正式开放。

2018年 “和平之墙”纪念碑在阿斯塔纳落成，以纪念首都建城20周年。

2020年 “第五福龙丸”博物馆举办了一场纪念国际反对核试验日和塞梅核试验场关闭29周年的摄影展。

2020年 一家名为“DEARMASH FM”的音乐电台在智利开播，旨在在智利乃至整个拉丁美洲推广迪玛希的音乐作品。

2021年 因江布尔州拜扎克县发生军火库爆炸事件造成重大人员伤亡，8月29日被宣布为全国哀悼日。

2024年 托卡耶夫总统出席了哈萨克斯坦石油产业125周年庆祝大会。他指出，哈萨克斯坦的石油产业有其自身独特的历史和传统，并强调石油和天然气是国家的战略资源和国家经济支柱。