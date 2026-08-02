哈通社8月2日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

8月2日，星期日

8月2日是阳历一年中的第214天 （闰年第215天） ，离全年的结束还有151天。

世界各国/地区节日：

阿塞拜疆电影日 每年8月2日为阿塞拜疆电影工作者日。该节日于2000年12月18日，根据阿塞拜疆总统令设立。

俄罗斯空降兵日 每年的8月2日是俄罗斯空降兵日。俄罗斯空降兵的历史始于1930年8月2日。这一天，在沃罗涅日郊区的莫斯科军区空军演习中，由12名军人组成的空降分队利用降落伞完成了空降。这次实验让军事理论家们看到了空降部队的未来优势，及其从空中迅速包围敌军的巨大潜力。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1995年 埃及首都开罗举行阿拜·库南巴耶夫诞辰150周年纪念晚会。

2007年 韩国首尔举行哈萨克斯坦民族和睦大会介绍仪式。

2012年 阿克托别州发现青铜时代古墓遗迹。

2013年 哈萨克斯坦紧急情况部同国内所有移动运营商（Tele2, Kсell, ALTEL, Beeline）签署关于通过以短信的方式传播自然及技术性突发事件信息的协议。

2016年 哈萨克斯坦在联合国电子政务发展指数中位列亚洲第7位，世界第33位。

2019年 突厥斯坦州启动“历史悠久的突厥斯坦”信息之旅，多家媒体和社交媒体代表共同踏上了探索40个圣地的旅程。

2021年 来自西哈州的瑞安娜·阿克道列托娃在保加利亚索菲亚举行的世界青少年MMA锦标赛上，夺得70.3公斤级冠军。来自23个国家的300多名运动员参加了此次比赛。

2021年 哈萨克斯坦与国际移民组织驻哈萨克斯坦代表处签署了关于劳务移民和打击人口贩卖合作的备忘录。

2023年 阿富汗临时政府工业和贸易部部长努里丁·阿齐兹率领的商务代表团一行抵达阿斯塔纳。