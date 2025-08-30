哈通社8月30日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

8月30日，星期六

8月30日是阳历一年中的第242天 （闰年第243天） ，离全年的结束还有123天。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦宪法日 1995年8月30日，哈萨克斯坦全体公民对新宪法草案实行全民公决。最终，90.58％的公民参加了公决，89.14％赞成并通过新宪法，取代了1993年1月28日颁布的过渡宪法。之后，新宪法在1998年和2007年得到了补充和修改。政府将每年8月30日定为«宪法日»，全国放假3天。

土耳其胜利日 每年8月30日为土耳其胜利日。旨在庆祝民族解放战争胜利。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1993年 国际反核大会在阿拉木图召开。大会呼吁核大国延长暂停所有大规模杀伤性武器试验的期限。

1999年 阿拉木图州为著名作曲家努尔黑萨•特列恩迪耶夫竖立纪念碑。

2009年 阿斯塔纳举行了首届宪法日阅兵式。

2011年 阿克托别市为切尔诺贝利核事故的清理者和参与者设立了纪念碑。

2012年 彼得罗巴甫尔市为伟大诗人玛合詹·朱玛巴耶夫竖立纪念碑。

2014年 市长争取和平组织的代表在哈萨克斯坦种植了一棵来自广岛的银杏树苗。

2014年 一款限量版镶嵌了哈萨克斯坦地标的黄金iPhone问世。

2015年 米兰世博会哈萨克斯坦国家馆隆重举行宪法日庆祝活动。

2019年 哈萨克斯坦向联合国提交了《禁止核武器条约》的批准书。

2020年 我国学生在欧洲地理奥林匹克竞赛中获得银牌和铜牌。

2023年 《哈萨克斯坦道路交通法》修正案生效，规定了电动滑板车行驶速度和其他安全要求。

2024年 全球2023年ESG（环境、社会和治理）指数排名公布，哈萨克斯坦以36.3的得分位列全球183个国家和地区中的第52位，超越了所有独联体和中亚国家。