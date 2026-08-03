8月3日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

28个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 475.23（+1.42坚戈），外汇交易总额为3.9736亿美元（+3066万美元）。交易过程中，最低报价为1:473.00坚戈，最高报价为1:476.71坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 547.17（+1.13坚戈），外汇交易总额为242.3万欧元（-3.7万欧元）。交易过程中，最低报价为1:545.79坚戈，最高报价为1:549.46坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.9498（-0.0167坚戈），外汇交易总额19.8717亿卢布（-12.3185亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.9105坚戈，最高报价为1: 5.9933坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:70.3925（+0.2400坚戈），外汇交易总额2078.1万元（-824.8万元）。交易过程中，最低报价为1:70.1460坚戈，最高报价为1:70.5137坚戈。