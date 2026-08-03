哈通社8月3日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

8月3日,星期一

8月3日是阳历一年中的第215天，离全年的结束还有150（闰年则还有151）。

世界各国/地区节日：

立陶宛手工艺人日 每年8月3日为立陶宛手工艺人日。每到这一天，艺术家们会聚集在德鲁斯基宁凯市的中心街道进行庆祝。

赤道几内亚武装力量日 赤道几内亚，位于非洲中西部，西临大西洋，北邻喀麦隆，东、南与加蓬接壤。由大陆上的木尼河地区和几内亚湾内的比奥科、安诺本、科里斯科等岛屿组成。每年8月2日为赤道几内亚武装力量日。

委内瑞拉国旗日 委内瑞拉国旗是一面三色旗，源于米兰达三色旗，启用于1811年。由黄、蓝、红三条横条组成。蓝条上有八颗白色五角星，象征组成起兵反抗西班牙殖民者的八个省。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1904年 总长为1668公里的奥伦堡-塔什干高速公路建设项目正式开启。

2001年 哈萨克斯坦开设土耳其武装力量总部军事科技代表处。

2010年 旅游和体育部工业和旅游委员会的旅游门户网站visitkazakhstan.kz正式上线。

2016年 哈萨克斯坦签署《巴黎气候协定》。

2017年 哈萨克斯坦电竞俱乐部在国际大赛中赢得百万美元奖金。

2019年 阿布·纳斯尔·阿尔·法拉比故居博物馆在土耳其伊斯坦布尔的突厥世界民族志博物馆正式开放。博物馆展示了大量有关伟大的突厥学者、哲学家阿布·纳斯尔·阿尔·法拉比生平与学术成就的珍贵资料。阿尔·法拉比因其卓越贡献，被誉为继亚里士多德之后的“第二导师”。馆内展出了以阿尔·法拉比为主题的雕塑作品、历史文物，以及介绍其思想与著作的文献和书籍。

2023年 阿拉木图动物园迎来三匹年轻斑马。一雄两雌三匹斑马均出生于2022年，由以色列拉马特甘动物园（Ramat Gan Safari）引进。它们目前生活在靠近动物园主入口的大型围栏内，与另外三匹查普曼斑马共同栖息。

同年，江布尔州学生研发出可挽救中风和心梗患者生命的智能手表“第二颗心”（Second Heart）。这款智能手表由江布尔州天才儿童专业中学九年级学生杜拉特·伊萨别克（Дулат Исабек）和八年级学生阿迪娅·图尔森拜（Адия Турсынбай）共同设计开发。“第二颗心”能够实时监测佩戴者的心率和血压，并在出现危及生命的异常情况时自动发出警报。此外，该设备还具备体温监测以及心脏每次收缩射血分数（射血分数，Ejection Fraction）估算等功能。

2025年 国务顾问叶尔兰·卡林主持召开《从古至今的哈萨克斯坦历史》七卷本学术著作编辑委员会例会。会议一致通过第一卷书稿，批准付梓出版。与会专家还审议了第二卷内容，该卷主要涵盖突厥时期历史，由历史学博士、国家科学院院士博拉特·科梅科夫作专题汇报。这套七卷本《哈萨克斯坦历史》将系统收录来自俄罗斯、中国、波斯及欧洲档案馆此前鲜为人知的历史文献和资料，是近年来哈萨克斯坦规模最大的国家级历史研究与出版项目之一。