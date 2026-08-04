8月4日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

31个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 471.78（-3.45坚戈），外汇交易总额为4.2665亿美元（+2928.8万美元）。交易过程中，最低报价为1:469.95坚戈，最高报价为1:473.64坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 543.04（-4.13坚戈），外汇交易总额为254.2万欧元（+11.9万欧元）。交易过程中，最低报价为1:541.63坚戈，最高报价为1:544.67坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.8330（-0.1168坚戈），外汇交易总额26.2891亿卢布（+6.4174亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.7800坚戈，最高报价为1: 5.8901坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:69.8349（-0.5576坚戈），外汇交易总额1478.7万元（-599.3万元）。交易过程中，最低报价为1:69.6570坚戈，最高报价为1:70.2300坚戈。