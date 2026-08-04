哈通社8月4日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

8月4日,星期二

8月4日是阳历一年中的第216天，离全年的结束还有149（闰年则还有150）。

世界各国/地区节日：

布基纳法索国庆日 布基纳法索是位于非洲西部沃尔特河上游的内陆国。东部与贝宁、尼日尔河 相邻，南 部与科特迪瓦、加纳、多哥交界，西部与北部地区与马里接壤，原为«法属西非»的一个省。1958年12月成为«法兰西共同体»内的一个自治共和国。1960年8月5日获得完全独立，定国名为上沃尔特共和。1984年8月4日，改国名为布基纳法索。意为«尊严的国家»。

筷子节：日本的民俗节日，在每年的8月4日。日本人在动用筷子前必先说声«领受了»，餐后放下筷子则说«蒙赐盛馔»，这些充满宗教感情的话语，实为感谢人类从山、海采撷的食物的人及天地、大自然的恩赐。后来有位叫本田总一郎的学者，为感谢筷子一日三餐辛勤地为人们效劳，建议将每年的8月4日定为«筷子节»。这位学者的倡议，立即得到人们的热烈响应。设立、筷子节以感谢筷子一日三餐地为人们服务。2015年11月15日，参加筷子节的韩国清州、中国青岛、日本新潟三方组委会召开工作会议，具体讨论了共同为筷子申遗的方案。东亚文化之都«组委会宣布将11月11日定为筷子日，并于今年11月10日在清州市举办首届筷子节，开展夹豆比赛、筷子特展等活动。

乌克兰国家警察日 建立乌克兰国家警察局的想法于2012年提出。2014年9月23日宣布，在内务部改革过程中，警察局将改为国家警察局，而打击有组织犯罪的机构、交警、兽医警将从内务部排除。从2015年起，每年的8月4日被定为国家警察日。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1976年 哈萨克斯塔苏维埃共和国《土地法》获得通过

2003年 阿斯塔纳临床医院开展了全球首例脊髓神经细胞移植手术

2004年 总统办公厅内务管理局成立哈萨克斯坦民族和睦大会秘书处

2010年 纳扎尔巴耶夫总统在总统府举行有关人权保护问题的专项会议

2013年 纳扎尔巴耶夫总统在德黑兰出席伊朗总统哈桑·鲁哈尼的就职典礼；两国总统举行正式会晤

2016年 哈萨克斯坦国旗在巴西里约热内卢升起，共有104名哈萨克斯坦运动员参加了在巴西举行的第三十一届夏季奥运会。